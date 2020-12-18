وكيل أتشيمبونج يكشف عن موقف الزمالك مع مستحقات اللاعب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:14 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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تحدث وائل الخربتاوي، وكيل أتشمبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، عن موقف نادي الزمالك في قضية اللاعب.

وأكد الخربتاوي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موقف الزمالك في قضية أتشمبونج ضعيفة لأن اللاعب حصل على الحكم الخاص به من محكمة الاستئناف".

وتابع: "من حق الزمالك الطعن وسيتم قبوله شكلا ولكن سيتم رفضه موضوعًا".

وشدد: "الزمالك موقفه ضعيف للغاية ولا يتبقى له أي حلول سوى التواصل مع اللاعب وحل الموقف بشكل ودي والزمالك سيتأثر بالقيد في الميركاتو الصيفي وليس الشتوي".

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