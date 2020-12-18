بايدن: لست قلقا بشأن الاتهامات الموجهة إلى إبني هانتر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الخميس إنه غير قلق بشأن الاتهامات الموجهة إلى نجله هانتر بايدن، الذي يخضع للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين بشأن معاملاته الضريبية.

 

وأضاف بايدن في مقابلة تلفزيونية: "لدينا ثقة كبيرة في ابننا. لست قلقا بشأن أي اتهامات وجهت إليه. أعتقد أنها نوع من اللعب الخبيث".

 

وجاءت تصريحات بايدن بعد ساعات من نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون له علاقة بمحاكمة محتملة لهانتر بايدن.

 

وقال ترامب في تغريدة: "ليست لي أية علاقة بمحاكمة هانتر بايدن المحتملة، أو أي محاكمة محتملة تستهدف عائلة بايدن"، مضيفا أن ما قيل بهذا الصدد "أخبار زائفة، ومن المحزن جدا مشاهدتها".

 

وكان هانتر بايدن أشار في الأسبوع الماضي إلى أن معاملاته الضريبية تخضع للتحقيق.

 

وأضاف أنه يتعامل مع القضية "بجدية كبيرة"، لكنه واثق من أن "المراجعة الموضوعية" ستظهر أنه تعامل مع شؤونه الضريبية "بشكل قانوني وملائم".

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