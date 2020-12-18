6 زعماء أوروبيين في الحجر الصحي بعد إصابة ماكرون بكورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
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اضطر عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين إلى دخول الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد.

 

6 زعماء أوروبيين في الحجر الصحي بعد إصابة ماكرون بكوروناقصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

وبين هؤلاء المسؤولين الذين تفاعلوا مع ماكرون في القمة الأوروبية التي نظمت بصيغة حضورية قبل أسبوع كل من:

 

كما دخل الحجر الصحي أيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا (70 عاما)، وقد صافح ماكرون الاثنين الماضي، ما وصفه قصر الإليزيه لاحقا بـ "الخطأ المؤسف".

 

في غضون ذلك، أكد مكتب رئيسة الحكومة الألمانية أنغيلا ميركل أنها خضعت لفحص كورونا بعد أيام من القمة وجاءت نتائجه سلبية.

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