عبدالرحمن أبو زهرة يرد على منتقدي "كاد الممثل أن يكون رسول"

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تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لهجوم حاد بعدما قام بتحريف بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي وصفه للممثل بأنه مثل الرسول، وذلك في حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية الذي أقيم بمسرح النهار بوسط البلد، مما دفعه لتوضيح مقصده، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب عبدالرحمن أبو زهرة منشورًا قال فيه :"الرسول في اللغة العربية هو من يحمل رسالة من جهة أو شخص إلى جهة أخرى أو شخص آخر، وتبعًا لهذا المفهوم يُسمّى الأنبياء رسلاً؛ لأنهم يحملون رسالة من الله الخالق إلى البشر".



وتابع عبد الرحمن أبو زهرة قائلاً :"دور الفنان لا يقتصر على تسلية الناس و إمتاعهم؛ لأن كل فنان حقيقي يقدم رسالة من خلال كل عمل يقدمه، و أنا علي مدار ستين عامًا اخترت كل عمل قدمته بعناية، وإن لم يكن الفنان رسولاً يقدم رسالة في كل عملٍ يقدمه فعليه مراجعة اختياراته، فلن أسمح لمجموعة من الناس يجهلون اللغة العربية و مدلولاتها و تراكيبها البلاغية الجميلة أن يهدموا ستين عامًا من الرسائل".



واختتم عبد الرحمن أبو زهرة كلامه قائلًا :"و رحم الله أحمد شوقي حين قال "قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا، كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الدرامية مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،

ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.