إيما فوهرمان تعلق للمرة الأولى على استبدالها في افلام Ant Man المستقبلية

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علقت الفنانة الشابة إيما فوهرمان للمرة الاولى على استبدال استديوهات مارفل لها، واستعانتهم بممثلة جديدة، بدلا منها تجسد شخصية كيسي لانج في افلام مارفل المستقبلية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، قالت إيما انها متقبلة الأمر بصدر رحب، وانها ممتنة للدور القصير الذي ظهرت به في فيلم end game.

وكانت اعلنت ستديوهات مارفل عن اختيار ممثلة جديدة هي كاثرين نيوتن لتجسد شخصية الابنة الوحيدة للرجل النملة سكوت لانج.

