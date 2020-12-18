إبراهيم عيسى: لا يجب أن نخجل من إذاعة ونشر الجرائم والحوادث

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
أمنية فوزي
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قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إنه لا يجب أن نخجل من إذاعة ونشر الجرائم والحوادث، فهي أمر طبيعي، ولكن لابد أن نتلافاها.

وأضاف "عيسى"، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن وزارة الداخلية تصدر بشكل دورى أرقاما عن الحوادث، وعلينا أن نعيد فقراءة الحوادث من أجل الدراسة، فهناك جرائم تتعلق بالآثار، والتهرب من الضرائب، وسرقة الكهرباء.

وتابع: لدينا جهات مسئولة فى مصر تذيع أرقاما، فالأرقام بدت فى فترة من الفترات سر قومى، ولكن الآن الحكومة تعلن بشافية عن أرقامها، فهنا 2198 أشخاص نقبوا عن آثار فى أسبوع واحد فقط، فعلينا أن نتساءل "لماذا"، أصبح هناك قبول وإقبال على التنقيب على الآثار، فالسبب الأول هو الحكايات الشعبية والبحث عن "الكنز"، والسبب الثانى هو الثقافة الدينية، لأن هناك استباحة للآثار، والسبب الثالث هو "استباحة المال العام"، والسبب الأخير هو "امتلاك الأرض" ووضع اليد.

وتابع: الداخلية أصدرت تقريرا ظهر فيه أن هناك فى أسبوع واحد 1996 قضية تهرب ضريبى، وهذا معناه أن هناك خلل، إما فى القانون أو فى تطبيقه، لأنه حينما نقدم الموضوع على أساس أنه انجاز بضبط المخالفين، وتعظيم للإرادات، ولكنه يعبر عن جوهر الحقيقى، فهناك قضايا خلافية كثيرة.

واستطردت عيسى، أن الداخلية ضبطت حوالى 788 قضية سرقة كهرباء بقيمة 61 مليون جنيه، خلال أسبوع واحد، فهذا معناه وجود مشكلة، فى واحدة من أفضل ملفاتنا الحكومية الآن.

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الحوادث الجرائم إبراهيم عيسى

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