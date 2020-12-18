بعد تعنيف توم كروز لهم.. انسحاب مجموعة من العاملين بفيلم "مهمة مستحيلة"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements


تداولات اخبار من داخل موقع تصوير فيلم مهمة مستحيلة للنجم توم كروز، عن تشديده للاجراءات الاحترازية، التي يفرضها على العاملين بالفيلم، للحماية من كورونا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الأمر تطور، حتى وصل لدرجة تعنيف كروز لبعض فريق العمل، وتهديدهم بالفصل من عملهم بالفيلم اذا ما رآهم يهملون في الاجراءات الوقاية مرة أخرى.

ونتيجة لذلك تقدم هذه المجموعة من العاملين بالفيلم باستقالتهم من العمل به رسميا.

أخبار تهمك

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

خلاف في الأهلي بسبب أجايي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

مبابي يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ يوم

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

كواليس فشل الأهلي في صفقة كودجو

منذ 41 دقيقة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ حوالي 9 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:58 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

12:05 ص

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

12:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان