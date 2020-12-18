عاجل.. ألمانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
سجلت السلطات الألمانية، أعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وأشارت إلى أن ألمانيا سجلت أكثر من 30 ألف إصابة في يوم واحد.

في سياق منفصل، انتشر فيروس كورونا في غالبية أنحاء العالم، خلال العام الجاري 2020، وأصاب حوالي 74 مليون شخص، وقتل أكثر من مليون و600 ألف حالة، وكانت الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، أكثر الدول تضررًا من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا عدد كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 7 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

محمد صلاح: إكرامي هو رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 66 ألف.. و1523 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 57 ألف إصابة جديدة بكورونا

أمريكا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

كورونا يواصل الانتشار في المكسيك.. 9500 إصابة في يوم واحد

إصابات كورونا تسجل السبت أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة

عاجل.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 6 شهور

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:58 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

12:05 ص

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

12:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان