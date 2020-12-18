عاجل.. ألمانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

سجلت السلطات الألمانية، أعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





وأشارت إلى أن ألمانيا سجلت أكثر من 30 ألف إصابة في يوم واحد.





في سياق منفصل، انتشر فيروس كورونا في غالبية أنحاء العالم، خلال العام الجاري 2020، وأصاب حوالي 74 مليون شخص، وقتل أكثر من مليون و600 ألف حالة، وكانت الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، أكثر الدول تضررًا من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.