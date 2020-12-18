كارمن سليمان: أحرص على متابعة السوشيال ميديا لهذا السبب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكدت الفنانة كارمن سليمان، بإنها تحب السوشيال ميديا، وأنها هي من متابعة جيدة موضحاً أنها حريصه على الظهور عبر السوشيال ميديا.

وقالت كارمن سليمان، خلال لقائها في برنامج ""لايف من الدوبلكس"الذي تقدمه الابلة فاهيتا، أنا أتابع السوشيال ميديا بشكل جيد وأحب المتابعة جدا ونشر أى شيء جديد لأنى أشعر أن متابعيني يكونوا سعداء بذلك ، كما أحب متابعة تعليقاتهم التى تدخل السرور على قلبى".

وأشارت أن نجلها زين، الذى يبلغ من العمر ٣ سنوات لديه حساب عبر "الإنستجرام" ويحتوى على مايقرب من ١٠٠ ألف متابع وان زوجها الملحن مصطفى جاد، هو من قام بعمل هذا الحساب حتى يظل موجود حتى يكبر إبنهم زين.

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