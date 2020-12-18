كارمن سليمان تكشف كيف تقضي الحجر المنزلي

Advertisements

كشفت المطربة كارمن سليمان، كيف كانت قضائها فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.



قالت كارمن سليمان، خلال لقائها في برنامج "أبلة فاهيتا" أن منذ بداية أزمة كورونا وبدأت أتابع المسلسلات بشكل كبير وذلك بسبب مكوثنا فى المنزل ، كما أننى أحب المسلسلات الهندى والأغاني الهندى وكذلك المزيكا وأجيد أيضا الطبخ الهندى.



وفي سياق منفصل كانت آخر كارمن سليمان، فيديو كليب "لينا رقصة" والذي لاقي نجاح كبير عقب طرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.