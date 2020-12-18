بطل أفلام "سيد الخواتم" بعد تطعيمه بلقاح كورونا: أشعر بالبهجة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الممثل البريطاني، إيان مكيلان، أنه شعر بالبهجة بعد حصوله على الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، المسؤولة عن إدارة برنامج التطعيم الشامل ضد فيروس "كورونا" المستجد في بريطانيا، عدة صور لمكيلان (81 عاما) وهو يرتدي قميصا أزرق ووشاحا بألوان قوس قزح، وهو يرفع إبهامه في علامة على الرضا عند تلقيه الجرعة.

ونقل عن مكيلان قوله في إحدى منشورات هيئة الصحة الوطنية التي أعاد نشرها على موقع "تويتر" "إنه يوم مميز جدا، أشعر بالبهجة".

وتابع: "لن أتردد في التوصية باللقاح لأي شخص، أشعر بأنني محظوظ جدا لأنني تلقيت التطعيم".

كما حث مكيلان كل من يمكنه الحصول على اللقاح بأن يفعل ذلك.

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