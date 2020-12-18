الليجا تعود للاشتعال بعد استفاقة ريال مدريد وبرشلونة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:19 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements



عاد صراع الدوري الإسباني للاشتعال مرة أخرى، بعد تحسن نتائج قطبي الليجا، ريال مدريد وبرشلونة، خلال الفترة الماضية.


وتمكن ريال مدريد من هزيمة نظيره أتليتيك بلباو، بينما فاز برشلونة على ريال سوسيداد، خلال الجولة الماضية.


ويستضيف برشلونة، نظيره فالنسيا، خلال الجولة المقبلة، بينما يحل ريال مدريد ضيفاً على إيبار.

ودفعت هذه النتيجة المدرب كومان للاعتقاد بأن برشلونة يستطيع مواجهة التحدي الخاصة بالمنافسة على اللقب.

وقال كومان "نعم (نستطيع). يتعلق الأمر بنا ولا يزال الطريق طويلا. لقد قدمنا أفضل شوط لنا هذا الموسم، ولعبنا بشكل رائع عند الاستحواذ على الكرة وضغطنا بقوة".

وأكد المدرب الهولندي تعرض ليونيل ميسي وبيدري وأوسكار مينجيزا لكدمات في هذا الانتصار لكن من المنتظر تعافيهم سريعا.

ورغم ذلك سيستمر غياب المصابين جيرارد بيكيه وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو إلى جانب المهاجم عثمان ديمبلي الذي يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكان ريال مدريد يواجه أزمة كبيرة في بداية الشهر الجاري بعد الخسارة أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، لكنه تألق بعد ذلك وسيحاول مواصلة النتائج المميزة عندما يواجه إيبار يوم الأحد.

وفاز ريال حامل اللقب بمبارياته الأربع الأخيرة في كل المسابقات، منهما مباراة قمة العاصمة أمام أتلتيكو مطلع هذا الأسبوع، ليتساوى مع جاره في رصيد النقاط رغم واقع أنه خاض مباراتين أكثر من منافسه.

ورحب زين الدين زيدان مدرب ريال بعودة لاعب الوسط مارتن أوديجارد من الإصابة قبل السفر لمواجهة إيبار لكن من غير المرجح لحاق ثلاثي الهجوم إيدن هازارد وماريانو دياز ولوكا يوفيتش بالمباراة.



أخبار تهمك

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم مصير باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح: إكرامي هو رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ حوالي 6 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:58 م

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

12:05 ص

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

12:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان