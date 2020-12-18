الليجا تعود للاشتعال بعد استفاقة ريال مدريد وبرشلونة













عاد صراع الدوري الإسباني للاشتعال مرة أخرى، بعد تحسن نتائج قطبي الليجا، ريال مدريد وبرشلونة، خلال الفترة الماضية.









وتمكن ريال مدريد من هزيمة نظيره أتليتيك بلباو، بينما فاز برشلونة على ريال سوسيداد، خلال الجولة الماضية.









ويستضيف برشلونة، نظيره فالنسيا، خلال الجولة المقبلة، بينما يحل ريال مدريد ضيفاً على إيبار.





ودفعت هذه النتيجة المدرب كومان للاعتقاد بأن برشلونة يستطيع مواجهة التحدي الخاصة بالمنافسة على اللقب.





وقال كومان "نعم (نستطيع). يتعلق الأمر بنا ولا يزال الطريق طويلا. لقد قدمنا أفضل شوط لنا هذا الموسم، ولعبنا بشكل رائع عند الاستحواذ على الكرة وضغطنا بقوة".





وأكد المدرب الهولندي تعرض ليونيل ميسي وبيدري وأوسكار مينجيزا لكدمات في هذا الانتصار لكن من المنتظر تعافيهم سريعا.





ورغم ذلك سيستمر غياب المصابين جيرارد بيكيه وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو إلى جانب المهاجم عثمان ديمبلي الذي يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.





وكان ريال مدريد يواجه أزمة كبيرة في بداية الشهر الجاري بعد الخسارة أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، لكنه تألق بعد ذلك وسيحاول مواصلة النتائج المميزة عندما يواجه إيبار يوم الأحد.





وفاز ريال حامل اللقب بمبارياته الأربع الأخيرة في كل المسابقات، منهما مباراة قمة العاصمة أمام أتلتيكو مطلع هذا الأسبوع، ليتساوى مع جاره في رصيد النقاط رغم واقع أنه خاض مباراتين أكثر من منافسه.





ورحب زين الدين زيدان مدرب ريال بعودة لاعب الوسط مارتن أوديجارد من الإصابة قبل السفر لمواجهة إيبار لكن من غير المرجح لحاق ثلاثي الهجوم إيدن هازارد وماريانو دياز ولوكا يوفيتش بالمباراة.











