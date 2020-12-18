أحمد أمين يكشف حقيقة عمل جزء ثاني من "ما وراء الطبيعة"

وأكد خلال لقائه فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على CBC، قائلًا: "مش معني إن المسلسل نجح فأكيد هيكون في موسم تاني!".

مسلسل "ما وراء الطبيعة"، من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة.





وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، وتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.