نيمار يكشف عن موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان

أكد البرازيلى نيمار دا سيلفا، جناح ومهاجم فريق باريس سان جيرمان، عن الإستمرار مع الفريق الفرنسى، ولا صحت لما يتردد من شائعات حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالى، ومقترح عودته إلى برشلونة.









وينتهى عقد نيمار مع باريس سان جيرمان فى يونيو 2022، وبالتالى، يسعى النادى الفرنسى لتمديده مع زميله فى الهجوم، كيليان مبابى، لفرض المزيد من الاستقرار على الفريق فى السنوات المقبلة.









وكشف نيمار على مستقبله مع الـ PSG، خلال حواره مع مجموعة "PokerStars"، "أشعر بالراحة فى هذا النادى، لقد تأقلمت على الأجواء".







