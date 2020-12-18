نجم الزمالك السابق: فاروق جعفر مبيحبش غير نفسه









عبر عفت نصار نجم الزمالك السابق، عن استيائه من تواجد فاروق جعفر داخل لجنة الكرة بالنادي، موضحا أنه غير موافق على وجوده.





وأشار نصار في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، إلى أن فاروق جعفر لا يحب سوى نفسه منذ أن كان لاعباً بصفوف الفريق وأيمن يونس أحد أبناء الزمالك، لكني لا أحب أسلوبه إدارياً.