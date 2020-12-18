تسجيل صوتي مسرب.. توم كروز غاضب جداً ويهدد بطرد فريقه

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
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هدد النجم الشهير، توم كروز، طاقم تصوير فيلمه الجديد في العاصمة البريطانية، لندن، بطرد كل من يتجنب اتباع الإرشادات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما أضاف وهو يوبخهم "هل تفهمون المسؤولية التي تقع على عاتقكم؟ إن لم تتمكنوا من التصرف بشكل عقلاني، ولم أتمكن من التوصل لعقولكم فإنكم مطرودون".

وقال النجم إن أفلاماً مثل "المهمة المستحيلة" هي السبب في انتعاش القطاع السينمائي، مضيفاً "نود أن نواكب المعيار الذهبي، إنهم ينظرون إلينا في هوليوود ويواصلون عملهم بسببنا، هم يؤمنون بقدراتنا وما يمكننا فعله".

هذا ولم تذكر الصحيفة البريطانية توقيت الحادثة، إلا أن أفراد الطاقم وصلوا لندن، في مطلع ديسمبر.

فيما أكد مصدر في فريق الإنتاج لوكالة "رويترز" صحة التسجيل، بينما رفض فريق إدارة أعمال كروز التعليق على الحادثة.

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