مانشستر يونايتد يحسم موقفه من الميركاتو الشتوي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم موقفه بشأن إبرام صفقات في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.





وأفادت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية بأن مانشستر يونايتد لن يبرم أي صفقة في الميركاتو الشتوي المقبل على الرغم من حاجته لعقد 4 صقات في مراكز الجناح الناضج وقلب الدفاع والظهير الأيمن ولاعب خط الوسط الدفاعي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة الشياطين الحمر ستؤجل عقد الصفقات إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسيتم إستكمال الموسم الحالي بالعناصر التي يملكها الفريق فقط.





وألمحت الصحيفة البريطانية أنه هناك توقع عام لدى المان يونايتد ومختلف أندية الدوري الإنجليزي بأن تكون الأمور أفضل في الصيف المقبل مع آمال بتراجع تأثير جائحة فيروس كورونا على كرة القدم وباقي جوانب الحياة.



