السبت.. انطلاق تصوير "الملك أحمس" للنجم عمرو يوسف

قرر صناع مسلسل "الملك أحمس" للنجم عمرو يوسف، انطلاق التصوير يوم السبت المقبل.





ومن المقرر عرض فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى.





وعلى جانب آخر، تعاقدت شركة سينرجى المنتجة للعمل، مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.





مسلسل "الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.



