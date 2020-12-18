نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:23 ص
بوابة الفجر
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نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورًا من كواليس احتفالها مع النجمة نيللي كريم بعيد ميلادها.

وهنأت من جانبها نيللي كريم قائلة لها: "كل سنة وانتى طيبة يا سكر"، في إشارة منها إلى الشخصية التي جسدته الأخيرة في مسلسل "بـ 100 وش" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.


يذكر أن أخر أعمال نيللي كريم،  مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام 
إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.


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