نجم الزمالك السابق: إذا قابلت محمود الخطيب سأسعي للتصوير معه





كشف هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، عن رأيه فى الهجوم الذي تعرض له أحمد حسام ميدو، بعدما نشر صورته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.





وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استغربت تمامًا من الهجوم الذي تعرض له ميدو بعد صورته مع الخطيب".



