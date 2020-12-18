نجم الزمالك السابق: إذا قابلت محمود الخطيب سأسعي للتصوير معه

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، عن رأيه فى الهجوم الذي تعرض له أحمد حسام ميدو، بعدما نشر صورته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استغربت تمامًا من الهجوم الذي تعرض له ميدو بعد صورته مع الخطيب".

وأوضح: "الخطيب أسطورة كروية وأنا لو قابلته في أي مكان هتصور معاه وهو لو قابلني هيسلم عليا، ومش الطبيعي أن نجوم الكرة تشوف بعد وتتجاهل بعض".

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