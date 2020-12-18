عاجل.. اندلاع حريق هائل بمصنع كرتون بشبرا الخيمة (فيديو)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:27 ص
جانب من الحريق
جانب من الحريق
محمد ضوه
Advertisements
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع كرتون بمنطقة عزبة الصعايدة ببهتيم بشبرا الخيمة، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع كرتون بمنطقة عزبة الصعايدة ببهتيم بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمصنع كرتون بشبرا الخيمة (فيديو)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمصنع كرتون بشبرا الخيمة (فيديو)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمصنع كرتون بشبرا الخيمة (فيديو)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمصنع كرتون بشبرا الخيمة (فيديو)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمصنع كرتون بشبرا الخيمة (فيديو)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمصنع كرتون بشبرا الخيمة (فيديو)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمصنع كرتون بشبرا الخيمة (فيديو)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمصنع كرتون بشبرا الخيمة (فيديو)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حريق شبرا الخيمة حريق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح: إكرامي هو رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 3 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ببرج سكني بشبرا الخيمة

عاجل.. السيطرة على حريق بشركة النيل للزيوت والصابون بشبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (صور)

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بشبرا الخيمة دون إصابات أو خسائر بشرية

السيطرة على حريق بطابقين فى منزل بشبرا الخيمة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

12:05 ص

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

12:35 ص

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان