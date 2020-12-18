عاجل.. اندلاع حريق هائل بمصنع كرتون بشبرا الخيمة (فيديو)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع كرتون بمنطقة عزبة الصعايدة ببهتيم بشبرا الخيمة، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع كرتون بمنطقة عزبة الصعايدة ببهتيم بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.



