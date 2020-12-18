محمد صلاح يطالب بإقالة باتشيكو ويرشح ميدو لتدريب الزمالك

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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طالب محمد صلاح نجم الزمالك السابق، بضرورة إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خصوصا بعد الفشل في حصد بطولتي دوري أبطال إفريقيا و كأس مصر.

وأشار صلاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten "، إلى أن باتشيكو لم يضع أي بصمات مع الفريق، وأنه كان لابد من رحيله بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أن باتشيكو فشل في الإدارة الفنية لفريق الزمالك، خلال القترة الماضية، مشيرا إلى أن الزمالك يحتاج إلى مدرب مصري في الوقت الحالي فهو الأنسب لإدارة الفترة الراهنة.

وتابع، " جميع المدربين المصريين نجحوا في قيادة الزمالك أمثال حسام حسن و مؤمن سليمان و أحمد حسام ميدو وغيرهم، وأرشح ميدو لتولي قيادة الفريق في الوقت الحالي".

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