نيمار يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن عن موقفه النهائي من الاستمرار مع ناديه الفرنسي وذلك عقب كثرة الشائعات حول مستقبله في نهاية الموسم الحالي والتلميح إلى عودته إلى برشلونة الإسباني.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022 وبالتالي يسعى ناديه الفرنسي لتجديده مع زميله في الفريق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من أجل فرض المزيد من الاستقرار على الفريق في السنوات المقبلة.
ومن المقرر أن يواجه نيمار برشلونة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وهو في الوقت الحالي يقوم ببرنامج علاجي بعد إصابته في الكاحل أثناء مباراة أولمبيك ليون في بطولة الدوري الفرنسي.
وعن مستقبله مع باريس سان جيرمان، قال نيمار في تصريحات مع مجموعة PokerStars : "أشعر بالراحة في هذا النادي، لقد تأقلمت على الأجواء".