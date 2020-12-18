المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

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قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرئيس الامريكي جون بايدن عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما، لم يكن مع إسقاط النظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن التداعيات الداخلية هي ما أدت إلى ذلك.



وتابع "المسلماني"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مصر لديها وزارة خارجية عريقة ومؤسسات دولة عميقة، وتستطيع التعامل مع القوى العظمى تحت أي قيادة، وتحت أي خيار.





ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خدم إسرائيل ولم يخدم اليهود وفقًا لرؤية الطبقة المثقفة اليهودية، مشيرًا إلى أن ترامب قبل أن يصل لسلطة كان يصنف بأنه معادي للسامية أي اليهودية، ولكن مع ترشحه نفى هذا الأمر متحججًا بأن زوج نجلته يهودي، وبأن نجلته تدينت بالديانة اليهودية، وبأنه لا يمكن أن يكون ضد اليهود.