محمد موسى يشكر عمرو موسى ووزير قطاع الأعمال لحضورهما حفل زفافه

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:09 ص
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
أمنية فوزي
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تقدم الإعلامي محمد موسى بخالص الشكر والتقدير للدبلوماسي عمرو موسي الأمين العام السابق للجامعة العربية وعميد عائلة موسى، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لحضورهما حفل زفافه على الإعلامية أميرة عبيد. 

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كما أتقدم بالشكر للمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، واللواء سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كونتكت، والدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، والإعلامي وليد حسني رئيس قناة العاصمة والإعلامي الزميل الإعلامي الدكتور السيد الخطاري، والإعلامي الزميل محمد محفوظ والدكتورة نور الزيني رئيس قطاع الإتصال ببنك قناة السويس، والدكتور عماد الدين فهمي إستشاري التغذية العلاجية، والدكتور علاء العساسي إستشاري التنمية البشرية على حضورهم عقد القران.

تابع "موسى"، بشكر صديقي الفنان الكبير مصطفي كامل نقيب الموسيقيين السابق، والفنانة اللبنانية الجميلة جيهان قمري، والفنان والمنولوجست فيصل خورشيد الفنان طارق الشيخ.

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