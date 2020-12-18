كواليس معسكر منتخب مصر للشباب قبل مواجهة تونس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أخر كواليس معسكر منتخب الشباب والذي يقام في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "انضم لاعبين لمعسكر المنتخب والـ14 لاعب المتواجدين في المعسكر تحول اثنين منهم للإصابة بفيروس كورونا".

وتابع: "السفير المصري في تونس يبذل قصار جهده وهو الجندي المجهول وهو أخذ الثنائي المصاب إلى معمل تحاليل معتمد من أجل التأكد من إصابة الثنائي".

وأضاف: "اللاعبون المصابون في معسكر منتخب الشباب لا يعانون من أي أعراض للفيروس بينما يعاني بعض اللاعبين من فقدات حاستي الشم والتذوق".

وأتم: "الكابتن ربيع ياسين في الوقت الجاري غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية".

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