ميدو: أوناجم يحتاج إلى فرصة أكبر واحداد سيفقد الثقة لهذا السبب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بضرورة إعطاء فرصة أكبر للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، محمد اوناجم.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "أوناجم لاعب كبير، ولابد أن يحصل على دقائق مشاركة أكثر في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن أوناجم كان نجم الوداد الأول، ولابد أن يحصل على الثقة، ويستفيد منه الزمالك بشكل أكبر.

كما شدد على أن حميد أحداد لاعب جيد وعاد من إعارة، وكان لابد أن ينضم للتشكيل الأساسي تدريجيا، لأنه سيفقد الثقة بهذه الطريقة.

وأوضح أن بيراميدز لديه أزمة كبيرة بالنسبة للياقة البدنية بعد الدقيقة 70، مطالبا بتقسيم المباراة بين الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما، في دور صانع اللعب.

جدير بالذكر أن اللقاء الذي جمع بين الزمالك وبيراميدز، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

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