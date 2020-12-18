بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

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أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الجمعة نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الجمعة ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس بارد على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه.

- فرص أمطار خفيفة (40%) على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

