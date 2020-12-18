تكريم إلهام شاهين في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

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قررت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح التجربه الأولى في دورته الخامسة برئاسه الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين تكريم النجمه الهام شاهين وذلك عن مجمل اعمالها وتاريخها الطويل في ختام المهرجان.



ومن المقرر أن يقام المهرجان يوم الثلاثاء القادم ٢٢ ديسمبر علي خشبه مسرح النهار في تمام الساعه السابعه مساءً.



وسيعرض حفل الختام فيلمًا تسجيلًا عن مشوار إلهام شاهين من إعداد مي سكرية واخراج روماني خيري.



يذكر ان مدير المهرجان هو المخرج المسرحي سامح بسيوني ونائب مدير المهرجان منه بدر تيسير و كما تتكون لجنه التحكيم من عضوية المخرج احمد خالد امين وابراهيم فخر وسلمي غريب و مهندس الديكور وائل عبد الله و احمد تمام والفنان احمد صيام و احمد منيب .