خبير: ٣٣.٥ مليار جنيه محفظة البنك الأهلي التمويلية للنشاط الصناعي (فيديو)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:36 ص
البنك الأهلي
البنك الأهلي
أمنية فوزي
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قال ممدوح عافية الخبير المصرفي ورئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، أن محفظة البنك التمويلية للنشاط الصناعى بلغت 33.5 مليار جنيه، وذلك بتكليفات من البنك المركزى، لافتا إلى أن التمويل للقطاع الصناعى متاح ومفتوح بقدر احتياجات سوق الصناعة.

وقال عافية للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2،ان الصناعة تحوز 43 % من قيمة دعم البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يوفر للعميل شراء المعدات والخامات التي يحتاجها بناء على نموذج العمل الخاص به.


ولفت إلى أن الترويج للصناعات الصغيرة يحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوى على إنتاجها واحتياجها من الخامات ليسهل دمجها مع المصانع الكبرى وتشبيكها كصناعات مغذية للصناعات والشركات الكبرى.

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