غرفة الصناعات الهندسية: ننفذ تكليفات الرئيس بإحلال المكون المحلي بديلا للمستورد

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بسرعة إحلال المكون المحلى بدلًا من المستورد في القطاع الصناعى، تحت شعار صنع في مصر، خاصة بعد الوصول لنسبة 72 % من المكون المحلى فى الصناعات الهندسية.









وقال المهندس خلال لقائه بالإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن تعميق التصنيع المحلى الذى نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعنى إحلال المكون المحلى بدلا من استيراد نظيره الأجنبي للحد من الواردات تحت شعار صنع في مصر.







