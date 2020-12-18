مصطفى وزيري: لأول مرة في التاريخ اكتشاف مومياء لأسد في سقارة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية في منطقة سقارة عثرت على صناديق خشبية بها كم ممياوات غير عادي.





وأشار "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم عثروا على تمثال بحجم 90 سم، معقبا: "الحجم ده مش حجم قطة خالص"، لافتا إلى أنهم أجروا أشعة على التمثال، وتبين أنه شبل أسد وعمره من 8 إلى 10 شهور.



