الإعلان التشويقي لأغنية الهضبة الجديدة تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

وتعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الإسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمة الكول تون.





واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة، حيث حققت حتى الان اكثر من 750 ألف مشاهدة.





الأغنية من كلمات من كلمات تركي آل الشيخ، ومن ألحان خالد عز، واحتلت موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.



