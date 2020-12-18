مباريات قوية في مجموعة الجيزة بالقسم الثالث

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق الساعة الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزه بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المرتقبة :

1- الاتصالات مع بشتيل

يستضيف فريق الاتصالات متصدر المجموعة بقيادة هانى العقبي برصيد 6 نقاط نظيرة فريق شباب بشتيل صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد صابر، برصيد نقطتين، ويقام اللقاء على ملعب المركز الأوليمبى بالمعادي.

2- كسكادا مع العياط

يلعب فريق كسكادا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد حسن برصيد نقطتين مع فريق العياط وصيف المجموعة بقيادة محمد كمونه برصيد 4 نقاط ، ويقام اللقاء بملعب حسام عاشور.

3-  أكتوبر مع القومى

يلتقي فريق 6 أكتوبر صاحب المركز الرابع عشر بقيادة عبد الستار السيد برصيد نقطة مع فريق القومي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق حلوان العام بهدف.

4- أبو النمرس مع المعادى

يواجه فريق أبو النمرس بقيادة عمرو اسماعيل مع فريق المعادى بقيادة على صقر يدخل الفريقين اللقاء برصيد 4 نقاط.

5- البدرشين مع الصيد

يخوض فريق البدرشين صاحب المركز الخامس برصيد 4 نقاط مواجهة صعبة أمام فريق الصيد صاحب المركز العاشر برصيد نقطتين.

6- جولدى مع الصف

يلعب فريق جولدى صاحب المركز  السابع بقيادة ابراهيم أبو زيد برصيد نقطتين، مع فريق الصف بقيادة سيد غريب في المركز الثالث عشر برصيد نقطة بعد هزيمته من ابو النمرس بهدفين مقابل هدف.

7- حلوان العام مع مستقبل وطن

يحتضن ملعب مصنع 63 الحربي لقاء حلوان العام صاحب المركز الأخير بقيادة محمد السيد مع فريق مستقبل وطن صاحب المركز
الثامن برصيد نقطتين،  بقيادة أحمد عبد الغني.

8- جينيس مع أوسيم

يلتقي فريق جينيس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد خميس برصيد نقطة مع فريق أوسيم صاحب المركز الخامس عشر بقيادة مجدى بكر صاحب النقطة الوحيدة بعد هزيمته من الاتصالات بهدفين دون رد.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الاتصالات 6 نقاط
2- العياط 4 نقاط
3- القومى 4 نقاط
4- أبو النمرس 4 نقاط
5- البدرشين 4 نقاط
6- المعادى 4 نقاط
7- جوادى نقطتين
8- مستقبل وطن نقطتين
9- بشتيل نقطتين
10- الصيد نقطتين
11- كسكادا نقطتين
12- جينيس نقطة
13- الصف نقطة
14- 6 أكتوبر نقطة
15- أوسيم نقطة
16- حلوان العام بدون نقاط

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