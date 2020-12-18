"الأعلى للآثار": بعثة منطقة سقارة مصرية خالصة (فيديو)
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:34 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية في منطقة سقارة مصرية خالصة.
وأشار "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الدكتور خالد العناني وفر كل الدعم للبعثة المصرية، لافتا إلى أن الحركة السياحية بدأت تتحرك في "2017-2018"، وهو ما عاد بالنفع على القطاع الأثري.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنهم قاموا بتخفيض عدد العمالة في منطقة سقارة بعد جائحة كورونا، حيث يصل عددهم إلى 30 عامل، وكانوا 80 عامل قبل الجائحة.
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