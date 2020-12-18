تعرف علي مباريات الجولة الثالثة للمجموعه الثالثه لدوري القسم الثالث



في المباراة الأولي، يحل فريق مركز شباب ناصر ملوي ضيفا على فريق مركز شباب سمالوط، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب مطاي.



وفي المباراة الثانية، يلعب فريق نادي ملوي، مع فريق بني مزار، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب ناصر ملوي.



وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق القوصية، فريق نادي الوليدية، في المباراة التي سيشهدها ملعب نادي ديروط.



وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق مركز شباب الخارجة، فريق مركز شباب القيس، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد .



وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق الهنداو ، فريق الوادي الجديد، في المباراه التي سيشهدها ملعب الهنداو.



ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثالثة لمسابقه دوري القسم الثالث، الأحد القادم، عندما يلعب فريق مركز شباب مغاغه، مع فريق ناصر الفكرية، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.



ترتيب المجموعه الثالثة



1- ناصر الفكرية 6 نقاط

2- القوصيه 4 نقاط

3 - مركز شباب القيس 4 نقاط

4- مركز شباب ناصر ملوي 3 نقاط

5- الوليدية 3 نقاط

6- مركز شباب سمالوط 3 نقاط

7- مركز شباب مغاغه 3 نقاط

8- نادي ملوي 3 نقاط

9- بني مزار 3 نقاط

10- مركز شباب الخارجة 3 نقاط

11- الوادي الجديد بلا نقاط

12- الهنداو بلا نقاط

تنطلق في الثانيه والنصف، من عصر السبت منافسات الأسبوع الثالث، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2020\2021.