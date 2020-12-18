مانشستر يونايتد يعود لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
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الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه المثير 3 - 2 على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم الخميس في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.

ارتفع رصيد يونايتد، الذي تعادل بدون أهداف مع جاره اللدود مانشستر سيتي في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 23 نقطة في المركز السادس، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.


في المقابل، توقف رصيد شيفيلد، الذي واصل انطلاقته الكارثية في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وبادر شيفيلد بالتسجيل مبكرا عبر لاعبه ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة الخامسة، لكن مانشستر يونايتد سرعان ما فرض هيمنته على اللقاء، حيث تعادل ماركوس راشفورد في الدقيقة 26، أعقبه أنتوني مارسيال بالهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 33.

وعاد راشفورد للتسجيل مرة أخرى، محرزا الهدف الثالث ليونايتد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة51، غير أن شيفيلد أشعل اللقاء في الدقائق الأخيرة، عقب تسجيل ماكغولدريك الهدف الثاني في الدقيقة 87.

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