روما يتخطي تورينو بالثلاثة في الدوري الإيطالي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
وكالات
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 روما تقدمه نحو مراكز المقدمة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 - 1 على ضيفه تورينو يوم الخميس في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

ارتفع رصيد روما، الذي حقق فوزه السابع في البطولة خلال الموسم الحالي والثاني على التوالي، إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس (حامل اللقب)، صاحب المركز الثالث.


في المقابل، تجمد رصيد تورينو، الذي واصل نتائجه المخيبة، عند ست نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

اضطر تورينو للعب مبكرا بعشرة لاعبين، عقب طرد مدافعه الإيفواري الشاب ويلفريد سينغو في الدقيقة 15 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل روما النقص العددي في صفوف منافسه، حيث افتتح الأرميني هنريخ مخيتاريان التسجيل لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 27، ثم أضاف جوردان فيرتو الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

واصل روما تفوقه في الشوط الثاني، حيث أضاف لورينزو بيليغريني الهدف الثالث في الدقيقة 68، في حين أحرز أندريا بيلوتي هدف تورينو الوحيد في الدقيقة 73.

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