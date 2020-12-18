حمو بيكا يكشف لوائل الإبراشي حقيقة الخلاف مع عمر كمال





كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا، حقيقة الخلاف مع زميله عمر كمال، موضحًا أن الأزمة بسبب 10 آلاف جنيه.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المشكلة بسبب في عدم تقدير عمر كمال ليا في أغنية وعد بتسجيلها.





وتابع حمو بيكا: "أنا السبب في شهرة عمر كمال وهو لما جالي ما كانش حد لسه يعرفه".





وأكد: "من 4 سنوات مكنش فيه حد على الساحة أو في الشارع غيري.. أنا ما شتمتش في عمر كمال وكل اللي قلته إنه صحبة مزيفة وما بيلتزمش بوعوده".



