عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

أوصت اللجنة الاستشارية لمؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية، باستخدام لقاح موديرنا لمواجهة وباء كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





في سياق منفصل، انتشر فيروس كورونا في غالبية أنحاء العالم، خلال العام الجاري 2020، وأصاب حوالي 74 مليون شخص، وقتل أكثر من مليون و600 ألف حالة، وكانت الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، أكثر الدول تضررًا من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.