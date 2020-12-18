موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة









يستضيف فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة، نظيره غزل المحلة، على استاد "الأهليWE السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 /2021.





ويسعى فريق الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم أمام غزل المحلة وذلك بعد فوزه على فريق مصر المقاصة بنتيجة 3/1.





ويغيب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن الأهلي أمام غزل المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويقود مساعده كافين جونسون الفريق الأحمر في مباراة اليوم.





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-





في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني

في خط الوسط.. اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

في الهجوم.. محمود كهربا، محمد شريف، صلاح محسن













وتنطلق أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الجمعة الموافق 18/12/2020، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على استاد الأهليWE السلام، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.



