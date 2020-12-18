عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
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أفادت الأنباء بنقل الكينج محمد منير ظغلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأوضحت الأخبار أن محمد منير تم نقله لإحدى المستشفيات الشهيرة بعلاج حالات المخ والأعصاب بمدينة 6 أكتوبر لتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

يستعد الكينج محمد منير، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "باب الجمال"، وتحمل أيضًا عنوان ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.


أغنية "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر اسماعيل.


جدير بالذكر أن الكينج يعمل على قدم وساق في الفترة الحالية على الانتهاء من كافة تفاصيل الألبوم الذي أوشك بالفعل على وضع اللمسات النهائية عليه استعدادًا لطرحه بفصل الشتاء.
الحالي.
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