ملعب الفجر | تحليل مبارة قمة الأسبوع الثاني في الدوري بين بيراميدز والزمالك "فيديو"

تعادل فريق الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.





سجل هدفي اللقاء، أحمد الشيخ البديل لبيراميدز في الدقيقة 60، بينما تعادل مهاجم الزمالك مصطفى محمد للقلعة البيضاء في الدقيقة 74.





وبهذه النتيجة يحقق بيراميدز أول نقطة له هذا الموسم، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في جدول الترتيب، ويرصد برنامج "ملعب الفجر" تحليل المباراة بالتفاصيل عبر الفيديو التالي:











