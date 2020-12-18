مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حدد شرطه من أجل بدء المفاوضات على تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وأشار موقع ديفينسا سينترال الإسباني إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ويسعى ناديه الفرنسي بكل قوة للحفاظ عليه بعقدٍ جديد خاصة في ظل رغبة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الموقع الإسباني أن مبابي طلب التعاقد مع الفرنسي حسام عوار نجم ليون قبل بدء مفاوضات تجديد عقده.

وأفاد الموقع الإسباني بأن مبابي يرى أن باريس سان جيرمان ما زال يحتاج إلى بعض التدعيمات من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أهمها التعاقد مع لاعب خط وسط بقيمة عوار.

وألمح الموقع الإسباني أن إدارة باريس سان جيرمان ستلبي جميع طلبات مبابي من أجل تجديد تعاقده والاستمرار في قلعة حديقة الأمراء.