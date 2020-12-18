مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حدد شرطه من أجل بدء المفاوضات على تجديد عقده في الفترة المقبلة.
وأشار موقع ديفينسا سينترال الإسباني إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ويسعى ناديه الفرنسي بكل قوة للحفاظ عليه بعقدٍ جديد خاصة في ظل رغبة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد الموقع الإسباني أن مبابي طلب التعاقد مع الفرنسي حسام عوار نجم ليون قبل بدء مفاوضات تجديد عقده.
وأفاد الموقع الإسباني بأن مبابي يرى أن باريس سان جيرمان ما زال يحتاج إلى بعض التدعيمات من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أهمها التعاقد مع لاعب خط وسط بقيمة عوار.
وألمح الموقع الإسباني أن إدارة باريس سان جيرمان ستلبي جميع طلبات مبابي من أجل تجديد تعاقده والاستمرار في قلعة حديقة الأمراء.
ونوه الموقع الإسباني أن باريس سان جيرمان تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه ولكنه خسر اللقاء بهدف نظيف.

أخبار تهمك

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو

منذ ساعة و 16 دقيقة

مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ 41 دقيقة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ 42 دقيقة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعة

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

11:59 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان