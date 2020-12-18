20 لاعب بقائمة تلا لمواجهة بلبيس في القسم الثالث

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
إختتم فريق مركز شباب تلا استعداداته للمباراة الهامة والمرتقبة أمام فريق بلبيس، التي ستنطلق في الثانية من عصر السبت، بملعب تلا، في إطار الأسبوع الثالث، لمنافسات المجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.

وإختار فريق تلا 20 لاعباً لخوض اللقاء وهم، عبد الرحمن شبارة، سيد مصباح، اسلام علم الدين، السيد علاء، خالد الضبع، باسم شوقي، محمد رحرح، أحمد كريم، سعيد المشد، كريم الكومي، محمد بلية، سعيد النيداني، محمود الصفطاوي، سعيدو، أحمد بيكو، محمد سمير، صلاح جبر، ماهر علام، طه فرج، أحمد شيكا، كريم مجدي.

وخرج من القائمة، عبد الرحمن نبيل كوكو، وهشام سرحان، واسلام صرح، كما يغيب حسين رضا وسيد عبد الغفار للإصابة.

أخبار تهمك

أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو

منذ 39 دقيقة

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ 10 دقائق

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

10:33 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان