20 لاعب بقائمة تلا لمواجهة بلبيس في القسم الثالث

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إختتم فريق مركز شباب تلا استعداداته للمباراة الهامة والمرتقبة أمام فريق بلبيس، التي ستنطلق في الثانية من عصر السبت، بملعب تلا، في إطار الأسبوع الثالث، لمنافسات المجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.



وإختار فريق تلا 20 لاعباً لخوض اللقاء وهم، عبد الرحمن شبارة، سيد مصباح، اسلام علم الدين، السيد علاء، خالد الضبع، باسم شوقي، محمد رحرح، أحمد كريم، سعيد المشد، كريم الكومي، محمد بلية، سعيد النيداني، محمود الصفطاوي، سعيدو، أحمد بيكو، محمد سمير، صلاح جبر، ماهر علام، طه فرج، أحمد شيكا، كريم مجدي.



وخرج من القائمة، عبد الرحمن نبيل كوكو، وهشام سرحان، واسلام صرح، كما يغيب حسين رضا وسيد عبد الغفار للإصابة.