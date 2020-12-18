الأعلى للآثار: البعثة المصرية في سقارة حققت ما لم تحققه البعثات الأجنبية (فيديو)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
مصطفى وزيري
مصطفى وزيري
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه كان هناك بعثة فرنسية تعمل لسنوات في منطقة سقارة وتوقفت.

وأشار "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن بعثة الحفائر المصرية بمنطقة سقارة بدأت أعمالها في 2018، وحققت ما لم تحققه البعثات الأجنبية، موضحا أن هدفهم كان إيجاد شيىء يبهر العالم.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بعد بضع أشهر من عمل البعثة المصرية في منطقة سقارة كان الكشف عن أول مقبرة تعود للدولة الحديثة، حيث أنهم وجدوا لقى أثرية، متابعا: "عرفنا ان المكان ده لم يمس من 3500 سنة، ويمكن أكثر". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى وزيري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح: إكرامي هو رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم مصير باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الأثار: البعثة المصرية اكتشفت مقبرة للقطط في سقارة (صور)

وزيري: المصريون يتوصلون لاكتشافات أثرية تذهل العالم دون بعثات أجنبية (صور)

التفاصيل الكاملة لتفقد وزير الآثار لمقبرة خوي بجبانة سقارة

وزيري من أعماق سقارة: "بعد رفع 100 متر من الرديم اكتشفنا مقبرة أثرية نادرة" (فيديو)

"وزيري": 300 بعثة أثرية تعمل على اكتشاف الأثار في مصر

"وزيري": الكشف الآثري الجديد بمنطقة الأهرامات له رونقه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

12:05 ص

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

12:35 ص

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان