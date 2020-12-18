الأعلى للآثار: البعثة المصرية في سقارة حققت ما لم تحققه البعثات الأجنبية (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه كان هناك بعثة فرنسية تعمل لسنوات في منطقة سقارة وتوقفت.





وأشار "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن بعثة الحفائر المصرية بمنطقة سقارة بدأت أعمالها في 2018، وحققت ما لم تحققه البعثات الأجنبية، موضحا أن هدفهم كان إيجاد شيىء يبهر العالم.



