الأعلى للآثار: البعثة المصرية في سقارة حققت ما لم تحققه البعثات الأجنبية (فيديو)
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه كان هناك بعثة فرنسية تعمل لسنوات في منطقة سقارة وتوقفت.
وأشار "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن بعثة الحفائر المصرية بمنطقة سقارة بدأت أعمالها في 2018، وحققت ما لم تحققه البعثات الأجنبية، موضحا أن هدفهم كان إيجاد شيىء يبهر العالم.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بعد بضع أشهر من عمل البعثة المصرية في منطقة سقارة كان الكشف عن أول مقبرة تعود للدولة الحديثة، حيث أنهم وجدوا لقى أثرية، متابعا: "عرفنا ان المكان ده لم يمس من 3500 سنة، ويمكن أكثر".
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