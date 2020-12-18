غرفة شركات السياحة: توفر لقاح كورونا يعطي براقة أمل حول عودة العمر (فيديو)

قال علاء الغمري، عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق، إن وجود لقاح لفيروس كورونا في مصر والسعودية سيعطي براقة أمل لعودة العمرة في بداية شهر يناير المقبل.





وتابع "العمري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس،أن مصر مستعدة من خلال وزارة السياحة أو غرفة شركات السياحة، لتطبيق كافة الضوابط التي ستعلن عنها السعودية لعودة العمرة.



