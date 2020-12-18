أحمد المسلماني: الرئيس ترامب لم يخدم الأهداف المصرية والعربية(فيديو)

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن القول بأن الحزب الديمقراطي من خلال الرئيس الأسبق باراك اوباما ووزير خارجيته هيلاري كيلينتون هو السبب الذي دفع بوصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم، يعبر عن قراءة محدودة .





وتابع "المسلماني"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي الذي دعم الفصائل المتشددة في أفغانستان ضد السوفييت رونالد بيجين، وليس الرئيس الأسبق باراك "أوباما".



