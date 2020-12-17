الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار بالمحافظات الجمعة والظواهر الجوية لمدة 6 أيام وتفاصيل طقس الجمعة





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في أحدث تقرير لها صادر منذ قليل عن الظواهر الجوية وأماكن تساقط الأمطار على مدار الستة أيام القادمة بدايةً من يوم الجمعة وحتى الأربعاء القادم، كما لوحظ وجود حالة من الإستقرار في أحوال الطقس بدايةً من يوم السبت القادم، وحتى الثلاثاء، على أن تعود الأمطار مرة أخرى يوم الأربعاء.





الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار بالمحافظات الجمعة