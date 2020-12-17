أحمد المسلماني: "بايدن" لم يكن مع إسقاط نظام مبارك (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن موقف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ونائبه في هذا الوقت جون بايدن، لم يكن مع إسقاط النظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن التداعيات الداخلية هي ما أدت إلى ذلك. 

وتابع "المسلماني"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مصر لديها وزارة خارجية عريقة ومؤسسات دولة عميقة، وتستطيع التعامل مع القوى العظمى تحت أي قيادة، وتحت أي خيار. 

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خدم إسرائيل ولم يخدم اليهود وفقًا لرؤية الطبقة المثقفة اليهودية، مشيرًا إلى أن ترامب قبل أن يصل لسلطة كان يصنف بأنه معادي للسامية أي اليهودية، ولكن مع ترشحه نفى هذا الأمر متحججًا بأن زوج نجلته يهودي، وبأن نجلته تدينت بالديانة اليهودية، وبأنه لا يمكن أن يكون ضد اليهود.

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