أحمد المسلماني: "بايدن" لم يكن مع إسقاط نظام مبارك (فيديو)

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن موقف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ونائبه في هذا الوقت جون بايدن، لم يكن مع إسقاط النظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن التداعيات الداخلية هي ما أدت إلى ذلك.





وتابع "المسلماني"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مصر لديها وزارة خارجية عريقة ومؤسسات دولة عميقة، وتستطيع التعامل مع القوى العظمى تحت أي قيادة، وتحت أي خيار.



